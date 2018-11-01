31 октября в липецком поселке Трактростроителей убили 35-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина погиб от выстрела в лоб из самодельного устройства, заряженного строительным патроном с металлическими шариками.

Как сообщили российскому интернет-порталу gorod48.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, мужчина пришел в гости к своей 36-летней экс-возлюбленной и ее нынешнему 52-летнему кавалеру. Все сели выпивать. В ходе застолья хозяин дома приревновал гостя к своей женщине и достал самодельное оружие. Итогом ссоры стало убийство.

Все обстоятельства преступления устанавливает Октябрьской отдел Липецка СУ СК РФ по Липецкой области. Привлечены эксперты по баллистике. Им предстоит установить, является ли самодельное оружие огнестрельным. Если да, то 52-летнему липчанину грозит ответственность как за убийство, так и за незаконное изготовление оружия.

Minval.az