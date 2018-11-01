Глава карабахских сепаратистов Бако Саакян встретил прибывшего в Ханкенди Никола Пашиняна.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Глава карабахских сепаратистов Бако Саакян встретил прибывшего в Ханкенди Никола Пашиняна.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Дата: 2018/11/01 23:04
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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