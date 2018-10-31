В Закарпатье вблизи села Завосина в погранзоне при проверке автомобиля пограничники обнаружили двух иностранцев без документов. Два гражданина Азербайджана имели при себе только копии загранпаспортов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Вместе с ними задержали и украинца, который был за рулем автомобиля.

На данный момент устанавливается причастность 37-летнего украинца к возможной незаконной перевозке иностранцев через государственную границу.

Граждане Азербайджана были доставлены в Великоберезянское отделение полиции. После установления личностей их привлекут к административной ответственности по статье 202 КУоАП.

Minval.az