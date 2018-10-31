По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, находясь в Нахчыванской Автономной Республике для участия в совместном тактико-специальном учении соединений и воинских частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона, также посетил освобожденные от оккупации территории.

Как сообщается на сайте Минобороны, Закир Гасанов ознакомился с надежной системой обороны, созданной на позициях в селе Гуннут и на прилегающих территориях, в том числе на высоте Гызылгая, а также выполненными здесь инженерными работами и построенными на новых позициях за короткий срок времени армейскими бытовыми комплексами. Здания, построенные в соответствии с рельефом местности расположения подразделений и климатическими условиями, оснащены качественной мебелью и другим необходимым оборудованием, а также системой бесперебойного электроснабжения и отопления.

Генерал-полковник З.Гасанов, встретившись с солдатами и офицерами на передовой, поинтересовался организацией службы и вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

Minval.az