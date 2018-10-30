Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов опроверг информацию о причастности своих бывших партнеров к убийству криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского), которое произошло летом 2016 года в центральном стамбульском районе Бешикташ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

— Мой доверитель опровергает информацию, размещенную в ряде СМИ о том, что он заявлял о причастности бывших партнеров к убийству в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева. Он обеспокоен незаконным уголовным преследованием членов своей семьи, — комментирует юрист.

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