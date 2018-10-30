В очередном выпуске ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» речь зашла о турне советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по странам Южного Кавказа, которое он совершил на прошлой неделе.

Так член Совета Федерации Игорь Морозов выразил опасения, что визит Болтона на Южный Кавказ может иметь негативные последствия для отношений России с этими странами и что американский представитель не просто так решил совершить турне, а с целью вбить клин в отношения между Россией и закавказскими соседями, передает сайт «Москва-Баку».

«Говоря о международной безопасности, мы в первую очередь должны учитывать те негативные факторы, которые могут возникнуть в ближайшее время. И поездка Болтона по Закавказью говорит о том, что американцы переносят свои приоритеты на наши южные границы, — выразил свое мнение Морозов. — Это нужно учитывать, поскольку фактически что сделал Болтон, он попытался дать всем сестрам по серьгам. В Азербайджане он говорил о том, что мы вместе можем находиться с вами в одной плоскости борьбы с международным терроризмом, диверсификацией энергоресурсов, о том, на чем американцы в принципе могут приблизить к себе Азербайджан…»

Тут Владимир Соловьев прервал его, отметив, что «там пошли уже даже намеки на отмену закона, запрещающего поставку американского вооружения Азербайджану. Это гигантское поражение армянской диаспоры в США…».

«Несмотря на то, что сегодня это запрещено законом, — согласился Морозов. — Мы должны понимать, что сегодня Азербайджан — это страна Содружества Независимых Государств, это наш партнер, и поэтому у нас развиваются многосторонние отношения с этим государством. И мы должны учитывать, что американцы будут сейчас вносить раскол и в двусторонние отношения. Точно так же, как Болтон обозначил отношения между Азербайджаном и Ираном. Это следующая плоскость конфронтации, в которую американцы могут втянуть дружественную нам страну. Этого нельзя допустить».

«То, что касается Армении…, — продолжил свою мысль Морозов. — Фактически он потребовал решительных шагов на карабахском направлении. А что это означает? Это значит, что Пашинян, придя сейчас заново к власти, должен принять на себя весь этот груз решения конфликта. Но это невозможно без такого конгломерата интересов и взаимодействия, в том числе с Минской группой…».

Соловьев на это стал вопрошать: «А Армении что теперь, начать наступление на Баку что ли? В том-то и дело… Армения разве что может помочь Карабаху себя защитить. Здесь, чтобы спровоцировать этот конфликт, необходимо поджигать-поджигать…».

«Так фактически он и дал намётку азербайджанским коллегам», — ответил на это член Совета Федерации и перешел в своим рассуждениям о Грузии:

«И Грузия – это соседнее государство, поэтому мы должны понимать: втягивание Грузии – это чрезвычайно опасная ситуация для нас, особенно вследствие того, что мы видим на европейском направлении сейчас – идет наращивание военно-политического присутствия Соединенных Штатов Америки. И Грузия будет втянута в этот процесс», — заключил Морозов.

Minval.az