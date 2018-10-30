В Злынковском районе Брянской области трех граждан Азербайджана осудили за незаконное пересечение границы.

В апреле иностранцы попытались попасть в Россию. Для этого, как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе прокуратуры Брянской области, они подделали паспорта, так как раньше их уже не пустили в страну. Самолетом азербайджанцы отправились в Беларусь, а откуда на автомобиле — в Россию. Но план не удался — злоумышленников задержали на пункте пропуска Красный Камень.

Суд приговорил их к 10 месяцам колонии общего режима.

Minval.az