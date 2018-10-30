Руководство банка «Авангард» отказалось от ранее поданного в арбитраж иска об отмене сделки приобретения ТЦ «АСТ» у компании «Руслайн 2000» предпринимателя Тельмана Исмаилова. Об этом, как пишет «Регнум», свидетельствует опубликованное определение Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что судебная инстанция приняла отказ банка от иска к компании бывшего владельца Черкизовского рынка. Следует отметить, что в исковом заявлении, поступившем в суд 20 августа, финансовая организация требовала расторгнуть договор купли-продажи ТЦ «АСТ» в московском районе Измайлово, а также обязать продавца коммерческой недвижимости вернуть уплаченные по договору 1,5 млрд рублей.

Сообщается, что дело по указанному иску прекращено в связи с отказом истца.

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