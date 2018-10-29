Появилась информация о задержке на таможенном терминале России 150 грузовых автомобилей, ехавших из Азербайджана в эту страну, говорится в понедельник в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Госкомтаможня сообщает, что никаких проблем в процессе пересечения азербайджано-российской границы транспортными средствами и пассажирами не наблюдается, таможенный контрольно-пропускной пункт продолжает работать в обычном режиме.

В настоящее время руководство Государственного таможенного комитета Азербайджана ведет переговоры с руководством Таможенной службы Российской Федерации с целью выяснения причин задержки на таможенном терминале страны ехавших из Азербайджана автомобилей и предпринимает все необходимые шаги по позитивному решению этого вопроса.

Minval.az