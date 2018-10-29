На президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили (38,64%), которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе (37,74%).

Итоги первого тура президентских выборов в Грузии для Minval.az прокомментировал депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Махир Дарзиев:

– На данный момент пока еще официально не оглашены итоги первого тура голосования. По предварительным данным, — а как известно, подсчет голосов все еще продолжается, – проведение второго тура неизбежно. К волеизъявлению народа все должны отнестись с должным уважением. Заявления Саломе Зурабишвили, которые она озвучила во время визита в армянонаселенные регионы Грузии, эксперты назвали антитурецкими и антиазербайджанскими. Вы согласны с такой оценкой?

– Госпожа Зурабишвили неоднократно уже комментировала этот вопрос, отметив, что ее заявления не носили антиазербайджанский или проармянский характер. Нам доводилось поработать с ней в одном из комитетов парламента. Она родилась и воспитывалась в Европе, и привержена европейским и демократическим ценностям. И позднее в ходе своих выступлений, обращаясь к избирателям из числа этнических азербайджанцев, она подчеркнула, что кто–то использовал ее заявления в качестве черного пиара, вырвав слова из контекста. Вновь повторюсь, она привержена европейским ценностям и является достойным кандидатом, который будет защищать интересы всех граждан Грузии, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

– Фактически президент в Грузии играет номинальную роль. Но тем не менее мы наблюдаем определенный ажиотаж вокруг нынешних президентских выборов. С чем это связано? Новоизбранный президент будет более влиятельным, чем его предшественник?

– Дело в том, что это самые «тяжелые» выборы, проводимые после 2012 года, и этому способствовало несколько факторов. В частности, нынешние выборы не обошлись без скандала. Это, в первую очередь, связано с планами оппозиционных кругов. После проведенных конституционных реформ в Грузии, президент играет номинальную роль. Как известно, Грузия – парламентская республика, и все полномочия в большей степени сконцентрированы в руках премьер-министра. Однако должность президента страны, тем не менее, является одним из важных государственных институтов, и ему все же предоставлены некоторые полномочия. Поэтому оппозиция в преддверии запланированных на 2020 год парламентских выборов попыталась бросить нам вызов. Два основных оппозиционных кандидата – Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе – заявили, что в случае их избрания в Грузии будет прекращено уголовное преследование в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, ему будет возвращено грузинское гражданство. Тем самым они хотят вернуть Саакашвили на политическую арену Грузии и говорят об этом открыто.

– Как считаете, вероятно ли избрание Григола Васадзе президентом Грузии?

– Я высоко оцениваю вероятность избрания президентом страны кандидата от партии «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. По всем показателям она опережает Григола Вашадзе. Грузия является демократическим государством. Прошлое Григола Вашадзе ассоциируется с бывшей советской спецслужбой – Комитетом государственной безопасности. Поэтому как представитель правящей политической партии, как простой гражданин, и как представитель интеллигенции, наблюдая за ходом выборов со стороны, я все больше убеждаюсь в том, что у Зурабишвили намного больше шансов возглавить Грузию.

– Давайте теперь поговорим о проблемах азербайджанцев Грузии. Каким образом они будут решаться после президентских выборов?

– Как я уже отметил, Грузия является парламентской республикой. К примеру, если какой -либо оппозиционный кандидат в президенты обещает населению, что в случае его избрания сумма пенсий будет не ниже 400 лари, а зарплата учителей – не менее 1000 лари, то все это является лишь популизмом и абсурдом. Все те, кто дают подобные обещания, в будущем не смогут претворить их в жизнь, так как президент не обладает правовым инструментом для реализации всего этого. Кроме того, в целом реализовать все это пока невозможно, учитывая нынешнее состояние грузинской экономики.

Азербайджанцы – полноправные члены грузинского общества наряду с другими гражданами страны. У нас общая радость и общие заботы, азербайджанцев беспокоят те же проблемы, которые беспокоят всех граждан нашей страны. Но тем не менее у азербайджанцев Грузии существует специфическая проблема: это проблемы с интеграцией и идентификацией. Во главе угла проблем, связанных с интеграцией нашей общины в грузинское общество, находится изучение государственного языка. Говоря об идентификации, естественно, что я имею в виду сохранение национальной идентичности. В области получения образования существуют некоторые проблемы. Многие преподаватели наших школ предпенсионного и пенсионного возраста. Имеются также проблемы с учебниками. Многие из них изданы в Грузии, их перевод осуществлен на профессиональном уровне, но их не передают ученикам и преподавателям своевременно. Материально-техническая база наших школ очень слабая. Хотя руководство Грузии и прилагает определенные усилия для устранения этих проблем, но всего этого, к сожалению, недостаточно.

– Кстати, Саломе Зурабишвили во время встречи с избирателями в Марнеули выразила надежду на то, что когда завершится ее шестилетний мандат, она, прибыв сюда, будет говорить с проживающими там азербайджанцами на грузинском языке без переводчика. Что, по–вашему мнению, все же мешает азербайджанцам Грузии выучить государственный язык?

– Корень всех проблем, связанных с тем, что не все азербайджанцы, проживающие в Грузии, овладели государственным языком, кроется в историческом прошлом. Во времена СССР русский язык здесь использовали в качестве основного государственного языка. Многие грузины сами испытывали неудобство от этого. Как известно, грузины очень привязаны к своему языку и культуре. В 1977 году, когда была принята новая Конституция СССР, в ряде союзных республик наблюдалась напряженность, связанная с вопросом государственного языка. Советское руководство не желало включения в Конституции определенных союзных республик языков титульных наций в качестве государственного. В тот период именно в Грузии впервые представители широких слоев общественности провели акции протеста. И после этого руководство СССР было вынуждено отступить назад в этом вопросе. Грузинский язык в тот период в негрузинских общеобразовательных средних школах преподавали на низком уровне. Я сам являюсь выпускником одной из таких школ. Практически в школах отсутствовал преподаватель грузинского языка. После того, как Грузия обрела независимость, в так называемый переходный период, в виду гражданской войны, возникновения очагов сепаратизма, государство не могло в полную силу заняться этим вопросом. Недавно государственной программе обучения государственного языка представителям нацменьшиств исполнилось 10 лет, достигнуты определенные успехи. Сегодня более 3 тысяч представителей азербайджанской общины Грузии стали выпускниками высших учебных заведений страны. У азербайджанцев повысился интерес к изучению грузинского языка. Но нужно признать и то, что грузинское руководство долгие годы не проявляло должного внимания и заботы к этому вопросу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az