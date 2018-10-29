В Северной столице разыскиваются два брата, которые выстрелили в бизнесмена и угнали его иномарку, сообщили российскому интернет-порталу Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Невском районе 26 октября. В полицию обратился 49-летний предприниматель и рассказал, что на Народной улице два гражданина Азербайджана 27 и 29 лет отобрали у него травматический пистолет марки МР 80-13Т 45 Rubber и выстрелили в него четыре раза. Потом они угнали его автомобиль марки Hyundai Tucson и скрылись с места преступления.

Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Minval.az