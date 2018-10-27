Саркисян, считающийся одним из верных соратников экс-президента и экс-премьера Сержа Саргсяна и долгие годы работавший в его аппарате, полагает, что визит Джона Болтона в Ереван «кристаллизировал американское фиаско» Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

«Впервые целью официального армяно-американского диалога была не взаимная сверка собственных интересов и подходов, а информирование одной из сторон о своих интересах. Было впечатление, что Болтон – советник не президента США, а премьер-министра Армении, и что он прибыл для того, чтобы подсказывать, что делать, а что нет», — пишет Саркисян.

Его также тревожат месседжи Болтона о том, что Армения должна избавиться от «исторических шаблонов», что победа Пашиняна на предстоящих выборах должна подтолкнуть власти Армении к «невыгодным решениям по Карабаху».

«Болтон не только повторил тезис Азербайджана о том, что в блокаде Армении виновата она сама, но и оправдал Турцию, закрывшую границу с Арменией», — пишет Саркисян.

Он также недоумевает по поводу заявлений Болтона о том, что Армения должна стать самостоятельной и независимой в своей внешней политике. Саркисян воспринимает это как намек на пересмотр отношений с Россией, являющейся стратегическим союзником Армении.

Экс-министр считает, что до сих пор партнеры Армении были чересчур осторожны в своих высказываниях насчет отношений Еревана с соседями и дружественными странами. Теперь непонятно, что развязало им руки.

«Будучи в течение 15 лет участником практически всех международных встреч высшего руководства Армении, не помню случая, чтобы американские партнеры ставили под вопрос стратегический союз между Арменией и Россией. Вместо этого помню телефонный звонок вице-президента США (Джо) Байдена президенту Саргсяну, с целью сообщить о том, что США с особым пониманием относятся к самостоятельному решению Армении о вступлении в Евразийский союз», — пишет Виген Саркисян.

Экс-министр обороны считает, что впервые целью официального армяно-американского диалога была не взаимная сверка собственных интересов и подходов, а информирование одной из сторон о своих интересах.

Minval.az