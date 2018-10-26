Очередное жесткое убийство бывшей жены совершено в Баку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Наримановского района столицы.

По полученным данным, преступление совершено на территории, подведомственной 16-му отделению районной полиции, в ночь с 25 на 26 октября. Уроженке Гянджи Аллахвердиевой Ульвие Махир гызы, 1994 года рождения, были нанесены многочисленные ножевые ранения.

Установлено, что к убийству причастен бывший муж Аллахвердиевой — Годжаев Махир Фамиль оглу, 1994 года рождения. После содеянного мужчина нанес ножевое ранение и себе, пытаясь таким образом свести счеты с жизнью, но выжил.

Годжаев госпитализирован в Клинический медицинский центр и будет привлечен к уголовной ответственности.

Между тем, стал известен мотив преступления. Оказалось, что между бывшими супругами возник конфликт из-за ребенка. Так, Аллахвердиева в день убийства пришла в дом Годжаевых, чтобы увидеть своего ребенка, которого ей не отдали после развода, но семью мужчины этот визит совсем не обрадовал. Разругавшись с Годжаевыми, женщина ушла, но на улице ее догнал бывший муж.

По факту расследование ведет районная прокуратура.

Minval.az