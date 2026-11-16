Администрация президента РФ призвала депутатов от «Единой России» готовиться к «победе» в войне с Украиной и массовому возвращению участников боевых действий. Об этом сообщили источники «Ведомостей» по итогам семинара 13–14 ноября с участием первого замглавы АП Сергея Кириенко.

При этом единороссам напомнили, что война продолжается, а значит, депутаты не имеют права на отдых и жизнь в своё удовольствие, сообщает РБК.

Ранее центр «Досье» писал, что Кремль разрабатывает сценарий, позволяющий представить возможное завершение войны как «победу» даже без значимых результатов. Акцент предлагается сделать на захвате Донбасса, а наступление на Киев представить как цель, которой «никогда не было».

Между тем на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября Москва, по данным СМИ, вновь выдвинула максималистские требования, включая возвращение НАТО к границам 1997 года.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва будет удовлетворена лишь победой и мирным соглашением на российских условиях.