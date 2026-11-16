Делегация ЗАО «Азербайджанские железные дороги» во главе с председателем Ровшаном Рустамовым посетила железнодорожные станции Бёюк-Кесик, Гардабани и Тбилиси.

В ходе визита с руководством «Грузинской железной дороги» обсуждалось расширение сотрудничества для более оперативной организации железнодорожных перевозок между двумя странами и ускорения пограничных процедур.

Основное внимание было уделено сокращению времени прохождения грузовых и пассажирских поездов через азербайджано-грузинскую границу, оптимизации пограничного и таможенного контроля, обеспечению бесперебойного движения составов и устранению возможных задержек.

Стороны также рассмотрели процессы приема, обработки и отправки поездов на станциях, возможности существующей инфраструктуры, а также меры по совершенствованию координации движения и операционной деятельности на станциях Гардабани и Тбилиси.

Особое внимание было уделено упрощению технических процедур, устранению дублирующих операций и ускорению обмена информацией.

Кроме того, участники встречи обсудили выполнение договоренностей, достигнутых ранее между железными дорогами двух стран. В частности, отмечены положительные результаты в организации бесперебойного движения поездов по маршруту Бёюк-Кесик – Тбилиси – Бёюк-Кесик и оптимизации процедур технического осмотра вагонов.

Отмечается, что благодаря новым операционным подходам, внедренным в рамках предыдущих договоренностей, время прохождения грузовых поездов через границу между Азербайджаном и Грузией удалось сократить вдвое.