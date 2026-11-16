Грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали подало сигнал бедствия в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Экипаж сообщил, что судно тонет.

Инцидент произошел примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра. К месту происшествия направлены четыре корабля противоминной военно-морской группы MCM Black Sea — два болгарских, один румынский и один турецкий.

В спасательной операции также задействованы два вертолета Cougar и самолет Су-25 ВВС Болгарии, которые проводят наблюдение и разведку района.

На борту судна находятся 12 членов экипажа. BETUL 8 следовал из румынского города Тулча в Египет с грузом около 3 тыс. тонн пшеницы.