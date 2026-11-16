После назначения на должность руководителя Офиса президента Кирилл Буданов увидел возможность опробовать собственные подходы к управлению государством, однако его первые попытки включиться во внутриполитические процессы вызвали «ревнивую реакцию» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский отменял встречи Буданова с региональными руководителями, а иногда ограничивался коротким вступлением и покидал совещания, которые затем проводил новый глава ОП. В окружении власти это воспринимали как демонстрацию того, кто принимает главные решения.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия посоветовал Буданову сначала завоевать доверие президента и доказать свою эффективность, прежде чем претендовать на самостоятельность.

При этом Буданов не скрывал политических амбиций и рассматривал возможность конвертировать общественную поддержку в собственный президентский рейтинг. Однако, как утверждает УП, с лета его отношения с Зеленским стали «эталонно конструктивными».