Французский актёр отозвал апелляцию на приговор по делу о домогательствах к двум женщинам во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Он заявил, что принимает решение суда и осознаёт свою ответственность.

В своём обращении Депардье также признал, что прикрывался провокациями и непристойными шутками, а его слова и жесты имели последствия. Актёр попросил прощения у женщин.

В 2025 году 77-летнего артиста приговорили к полутора годам условного лишения свободы и обязали внести в реестр сексуальных преступников. Тогда Депардье отрицал обвинения.