В Таиланде в реке Меконг рыбаки выловили сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, которых прозвали «рыбами-зомби». Об этом сообщает South China Morning Post.

Экологи связывают появление необычных рыб с возможным загрязнением воды мышьяком и тяжелыми металлами из-за горнодобывающей деятельности выше по течению.

По данным активиста Аомбун Тхипсуны, подобные случаи фиксируются с начала 2020-х годов. В 2024–2026 годах концентрация мышьяка в реке, как утверждается, превышала допустимые нормы в 3–4 раза.

Экологи предупреждают, что дальнейшее загрязнение может привести к экологической катастрофе. Меконг протекает через шесть стран Азии и обеспечивает водой и продовольствием миллионы людей.