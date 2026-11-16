Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном.

Об этом Хикмет Гаджиев сообщил в публикации в соцсети X.

«Мы провели конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития партнерства между Азербайджаном и НАТО, в том числе обсудили необходимость разработки новых моделей сотрудничества.

Также мы обсудили роль Азербайджана как активного и надежного партнера НАТО, отметив его значительный военный потенциал и стратегическое географическое положение, а также вклад страны в развитие региональной транспортной связанности и энергетическую безопасность Европы», — отметил помощник президента.