Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил служебное взыскание главе МВД Ержану Саденову из-за просчетов при задержании руководителей фонда «Самрук-Казына» и железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

Ранее Токаев отправил в отставку председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. На прошлой неделе по подозрению в коррупции были задержаны глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и руководитель «Казахстан темир жолы» Елжас Отыншиев.

Пресс-секретарь президента Айбек Смадияров сообщил, что глава государства учел допущенные силовиками просчеты.

«Министру Ержану Саденову указано на необходимость усиления воспитательной работы среди рядового и офицерского состава полиции», — добавил Смадияров.

Смадияров подчеркнул, что коррупционная составляющая дела подтверждается действиями задержанных во время следственных мероприятий.