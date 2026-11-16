В России из учебника литературы для третьего класса убрали строфу стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер», в которой поэт предлагает няне Арине Родионовне выпить с горя.

Речь о знаменитых строках: «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

В издательстве «Просвещение» объяснили сокращение законом о защите детей от информации, способной вызвать желание употреблять алкоголь.

Ранее в России начали маркировать произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Булгакова из-за упоминаний наркотиков. С 1 марта 2026 года за нарушение закона о запрете их пропаганды предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей.