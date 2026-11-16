У главы офиса президента Украины Кирилла Буданова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии разные подходы к обсуждениям по поводу Донбасса на переговорах с американцами, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По слова собеседников издания, Буданов пытается объяснить американцам, а через них — российским переговорщикам, где могла бы проходить линия разграничения, в теории приемлемая для Украины.
В свою очередь Арахамия предлагает «забыть» о Донбассе, пока не будут решены вопросы гарантий мира в Европе.
Источники издания в переговорной группе говорят, что обе позиции по параллельным каналам доводятся до переговорщиков Дональда Трампа в надежде, что именно этот вариант сработает.
«К счастью, у всех есть общие директивы высшего уровня от Начальника [Владимира Зеленского]. А уже в рамках этих директив каждый пытается добиться чего-то своего, достичь какого-то результата. И если кому-то это удается, то его за это только поблагодарят», — сказал один из источников «УП».