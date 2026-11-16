У главы офиса президента Украины Кирилла Буданова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии разные подходы к обсуждениям по поводу Донбасса на переговорах с американцами, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По слова собеседников издания, Буданов пытается объяснить американцам, а через них — российским переговорщикам, где могла бы проходить линия разграничения, в теории приемлемая для Украины.

В свою очередь Арахамия предлагает «забыть» о Донбассе, пока не будут решены вопросы гарантий мира в Европе.

Источники издания в переговорной группе говорят, что обе позиции по параллельным каналам доводятся до переговорщиков Дональда Трампа в надежде, что именно этот вариант сработает.