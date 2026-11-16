Евросоюз расширил санкции против России: под ограничения попали НПЗ, более 40 банков и основательница Wildberries Татьяна Ким.

Новый санкционный список опубликован в официальном журнале ЕС. В него включили ряд крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, в том числе Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский, Ильский и Новошахтинский НПЗ, а также «Киришинефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез» и «Газпром нефтехим Салават».

Ограничения также затронули платёжный сервис «ЮMoney», более 40 российских банков и кредитных организаций, включая Банк 131, «Агропромкредит», «Снежинский», «Славия» и «Солид Банк».

Кроме того, в санкционный список внесли Сергея Матвиенко, сына председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, основательницу Wildberries Татьяну Ким и основателя Leta Capital Александра Чачаву. ЕС обвиняет Ким и Чачаву в поддержке российского военно-промышленного комплекса.

При этом сами маркетплейсы Wildberries и Ozon под санкции не попали.