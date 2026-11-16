Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках фонда Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш, предоставленный Киеву Евросоюзом по данной программе.

В Брюсселе уточнили, что выплата стала возможной после выполнения Украиной более 20 целевых показателей, связанных с реформами в судебной системе, борьбой с коррупцией, энергетике, экономике и других сферах.

После перечисления девятого транша общая сумма средств, полученных Украиной в рамках «Плана для Украины» с середины 2024 года, превысит 40 млрд евро.