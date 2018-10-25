Остается несколько дней до проведения президентских выборов в Грузии.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, тем временем бывший президент страны Михаил Саакашвили пообщался с азербайджанцами, являющимися гражданами Грузии.

Во время общения, которое происходило по Skype, один из азербайджанцев отметил, что все начатое в свое время М.Саакашвили, в настоящем разрушено.

«Будущее Грузии в ваших руках. Соберитесь, будьте смелыми и обязательно будьте с нами. Вся Грузия – за вас», — отметил он.

В свою очередь М. Саакашвили сказал собравшимся, что не боится нынешних властей.

«Людям надо дать возможность спокойно сделать выбор… Я хочу помогать вам, быть вместе с вами в одной команде и поднимать Грузию», — отметил он.

Представитель азербайджанцев отметил, что все азербайджанцы Грузии на 100% поддерживают М.Саакашвили.



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