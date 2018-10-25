Германская газета Die Tageszeitung опубликовала 23 октября статью Даниеля Шульца под названием «Наконец, знать, где находится враг», в которой бежавший из Сирии в оккупированный Арменией Нагорный Карабах армянин Ховиг Эсмерян призывает немцев учиться патриотизму у Гитлера.

«Немцы снова научились ценить Адольфа Гитлера, потому что он, как следует защищал свою страну», — говорит Эсмерян, комментируя закрытие Германией в 2015 году своих границ для сирийских беженцев, которых он называет «фанатичными мусульманами».

«Гитлер? Сейчас?», — удивляется нацистским симпатиям сирийского армянина немецкий журналист и отмечает, что позже Эсмерян написал ему в мессенджере, «что он понимает, насколько двусмысленно это звучит, но Гитлер был именно патриотом, и немцы это ценили».

Комментируя данный факт в интервью «Интерфакс-Азербайджан», заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов отметил, что слова Эсмеряна лишь подтверждают, насколько сильно армянское общество отравлено нацистскими идеями, причем не только в самой Армении, но и далеко за ее пределами.

«Я представляю состояние шока, в которое ввергли слова сирийского армянина не только автора, но и читателей немецкой газеты. Ведь даже Италия и Германия еще в середине прошлого века побороли у себя нацизм и фашизм, а современная Армения не только не поборола это зло, но и возвела его в ранг государственной политики, ставит памятники приспешникам Гитлера, называет их именами улицы и площади», — отметил Ф.Ахундов.

При этом, по его словам, памятник армянскому пособнику Гитлера Гарегину Нжде установлен на более видном месте Еревана, чем монумент советскому маршалу Баграмяну, воевавшему против фашизма.

Ф.Ахундов напомнил, что Нжде, который просил у Гитлера создать в составе Германии армянское государство за счет присоединения армянских районов Турции, Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и Борчалинского региона Грузии, призывал армянскую молодежь следовать в государственном строительстве примеру фюрера и сегодняшняя Армения демонстрирует приверженность этому учению.

«В своей программной статье «Мое слово к подрастающему поколению армян» Нжде призывал молодежь «научиться действовать у Гитлера». Вот молодежь и научилась, причем до того, что сегодня простой сирийский армянин может поставить фюрера в пример самим немцам», — заметил завсектором Администрации президента.

Ф.Ахундов обращает внимание на то, что действия всех руководителей современной Армении до сих пор шли вразрез со взглядами и требованиями цивилизованного мира.

«В то время, когда Интерпол разыскивал международного террориста Монте Мелконяна, первый президент Армении Левон Тер-Петросян шел впереди процессии его похорон в Ереване. Когда Совет Европы призывал освободить оккупированные земли Азербайджана, второй президент Армении Роберт Кочарян в самом Совете Европы заявил, что армяне и азербайджанцы этнически не совместимы. И это при том, что сотни тысяч армян и азербайджанцев живут в совместных браках. В то время, как все международные конвенции запрещают насилие в отношении мирного населения, третий президент Армении Серж Саргсян хвастался, что у них поднялась рука на азербайджанских стариков, женщин и детей в Ходжалы, произошедшее в котором признано многими странами мира актом геноцида. Позже тот же С.Саргсян лично открывает памятник фашисту Гарегину Нжде в самом центре Еревана», — привел показательную хронологию Ф.Ахундов.

Вместе с тем, по мнению Ф.Ахундова, впервые за 100 лет, у Армении, похоже, появился шанс последовать примеру той же Германии и избавиться от политики нацизма, расизма и фашизма. «Обнадеживает, по крайней мере, то, что, выступая в мае нынешнего года по случаю 100-летия армянской республики, Пашинян не произнес имени Гарегина Нжде в числе других ярких для Армении фигур того исторического периода», — заключил представитель Администрации президента Азербайджана.

Minval.az