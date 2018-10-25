Любое развитие двусторонних гуманитарных связей можно только приветствовать.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о значимости VI Бакинского международного гуманитарного форума, который сегодня стартовал в столице Азербайджана.

«Любое развитие двусторонних гуманитарных связей и связей, которые дают возможность для развития многостороннего сотрудничества, можно только приветствовать, тем более когда они достигают такого уровня и дают такие результаты», — сказала она.

Minval.az