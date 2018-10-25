Генерал-полковник Наджмеддин Садыков, начальник генштаба вооруженных сил Азербайджана и замминистра обороны Азербайджанской Республики, прибыл в Израиль. Это первый в истории официальный визит командующего вооруженными силами Азербайджана в еврейское государство, который был воспринят, как четкое послание Ирану, пишет обозреватель газеты «Гаарец» Амос Харель.

Издание отмечает, что Наджмеддин Садыков встретился со своим израильским коллегой, начальником генштаба Габи Айзенкотом и высшим командованием. Садыгов посетит различные подразделения израильской армии и обсудит укрепление военных связей, а также сделки в сфере безопасности между двумя странами.

«Азербайджан, северный сосед Ирана, осуществляет в последние годы достаточно тесные контакты с Израилем. Решение Баку направить в Израиль с официальным визитом начальника генштаба рассматривается здесь, как четкое послание Ирану», — пишет газета.

Minval.az