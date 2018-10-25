Абсурдные заявления в Ереване и Ханкенди лишь приближают силовой вариант

Владислав Стржельчик, известный советский и российский актер, в одном из интервью как-то поделился жизненной мудростью: «За женщинами и автобусами не бегай — не догонишь». Добавим от себя: еще более безнадежным делом является погоня за однажды упущенным шансом. Особенно если шанс этот упустила целая страна. Что, похоже, и происходит сегодня по ту сторону линии фронта.

В самом деле, регион — на пороге нового витка дипломатических усилий. Намечен визит в Баку и Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они, как ожидается, подготовят новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Никол Пашинян радостно сообщает, что оперативная связь с руководством Азербайджана установлена, и пользуются ею чуть ли не ежедневно.

А тем временем в Ереване продолжают выдвигать абсурдные требования. Как заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге, «для Армении приоритетами являются статус и безопасность Нагорного Карабаха. Причем безопасность имеет жизненно важное значение. Мирный процесс должен гарантировать, что население Нагорного Карабаха больше не подвергнется посягательствам со стороны Азербайджана, а право «народа НКР» на самоопределение будет уважаться. У «НКР» должен быть решающий голос». А и.о. премьер-министра Никол Пашинян разглагольствовал в парламенте Армении: «Карабахский конфликт далек от разрешения до тех пор, пока «власти Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) не вовлечены в переговорный процесс». Оказывается, «пока «народ» и «власти Карабаха» (то бишь созданный армянскими оккупантами в Ханкенди оккупационный режим — Minval.az) не вовлечены в процесс — это означает, что мы не близки к разрешению карабахского конфликта». Потому как он, оказывается, «уполномочен представлять интересы народа Армении, но не Карабаха по той причине, что «карабахский народ» не участвует в формировании власти в Армении».

Вряд ли Никол Воваевич страдает амнезией и действительно позабыл, какую власть в Армении он свергал всего-то несколько месяцев назад и насколько активно карабахский клан участвовал в ее формировании. Нынешнее ереванское руководство просто прибегает к примитивному шантажу и капризно топает ножкой: пока не пригласите за стол переговоров Бако Саакяна со свитой, никакого диалога не будет!

И что же — в Ереване серьезе рассчитывают, что их выслушают, успокоят, а потом будут старательно искать способ, как решить вопрос наилучшим для Армении образом? И ради интересов «многострадальной Армении» отодвинут на второй план всю «правовую папку» урегулирования, в которой нет ровным счетом ничего, что могло бы послужить юридическим обоснованием армянских притязаний? Может быть, Никол Воваевич просто не очень хорошо представляет себе принятые в мировой политике «правила игры»?

На деле же «народный премьер» столь экстравагантным способом решает внутриполитические проблемы. Во-первых, уже и до господина Пашиняна стали доходить некоторые не очень лестные для Армении обстоятельства. На переговорах обсуждается вывод армянских войск из захваченных азербайджанских районов. После заявлений Джорджа Кента и Ричарда Миллса это уже ни для кого не секрет. Продолжать диалог «в условиях конфиденциальности» в такой ситуации Никол Воваевич уже не может. Особенно теперь, когда в Армении разворачивается новый этап борьбы за власть, и здесь уже против него вовсю разыгрывают «карабахскую карту».

Во всяком случае, второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью изданию «Айоц ашхар» уже заявляет: «По моему мнению, самой большой угрозой будет возвращение к тому тезису, который в свое время применял Левон Тер-Петросян, состоящий в том, что армянские власти соглашаются на любое решение, на которое согласны власти «Арцаха». Этот подход завершился крайне неблагоприятной резолюцией для Армении на Лиссабонском саммите». По мнению Кочаряна, такой подход оставляет «Арцах» один на один в переговорном процессе с малым количеством ресурсов.

Конечно, здесь можно долго и обстоятельно объяснять, что в Лиссабоне армянская дипломатия получила звонкую оплеуху прежде всего потому, что ереванские притязания на азербайджанские земли противоречат международному праву, а вовсе не из-за «малого количества ресурсов «Арцаха»», тем более что представители ханкендинского оккупационного режима в работе Лиссабонского саммита ОБСЕ по совершенно понятным причинам не участвовали. Но уходить в отрыв от реальности — это привычное занятие для армянского «болтающего класса». Тем более что Кочарян прекрасно понимает: значительная часть армянской аудитории просто не станет вникать, что произошло на Лиссабонском саммите ОБСЕ 1996 года, где все участники, кроме самой Армении, поддержали позицию Азербайджана по Карабаху. Но зато тут же вспомнит про письмо Левона Тер-Петросяна, где он предлагал искать компромисс с Азербайджаном, соотнесет эти воспоминания с регулярно вспыхивающими слухами о неких «тайных соглашениях», на основе которых власти готовятся «отдать земли» — и «информационно-электоральная бомба» под политическое будущее Пашиняна готова. Николу Воваевичу уже приходится опровергать слухи о намерении властей Армении заключить с Азербайджаном какие-то тайные соглашения и уверять, что «в Армении не может быть правительства, которое намерено решить карабахский вопрос тайно, без учета мнения народа».

Впрочем, опытный «митинговый вожак» Пашинян понимает: таких опровержений недостаточно. И параллельно «выстреливает» еще и заявления в стиле «никаких переговоров, пока на них не пригласят Бако Саакяна и не признают «право на самоопредделение» для «Арцаха»!».

Только вот, похоже, в Ереване забыли, что переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Каоабахе они ведут не со своими избирателями. И решение здесь будет приниматься не «путем скандирования на площади», как некогда Никол Пашинян обещал назначать министров. Договариваться придется с Азербайджаном. Где уже не раз дали понять: второго армянского государства на азербайджанских землях не будет. И если переговоры не дадут результата, вернее, если Армения по-прежнему будет торпедировать диалог, наша страна оставляет за собой право восстановить свою территориальную целостность и изгнать оккупантов военным путем. И, похоже, в Армении начинают понимать: это уже не «риторика для внутреннего употребления», а вполне реальный сценарий развития событий. Исход и боев у высоты Лелетепе, и Гызылгая-Гюннютской операции не оставили сомнений, на чьей стороне сегодня военно-оперативный перевес, который к тому же продолжает смещаться. Министр обороны нашей страны Закир Гасанов посетил оружейную выставку в Чехии. Его первый заместитель, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков проводит переговоры в Израиле. На линии фронта регулярно проходят учения. А еще — инженерные работы, которые не на шутку пугают армянских военных экспертов. Советник Бако Саакяна Тигран Абрамян в состоянии изрядного перепуга констатирует: азербайджанские вооруженные силы ведут активные инженерные работы у линии фронта. «Голос Армении» комментирует: «С одной стороны, это их территория и их право на какие-либо инженерные работы. С другой стороны, мы помним, чем закончилась подобная «инженерная» работа на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы: азербайджанские ВС заняли новые позиции, с которых просматриваются, а при необходимости могут и простреливаться не только село Арени, но и дороги, имеющие для Армении стратегическое значение». Газета не сомневается: «…Работы, которые велись сначала на нахиджеванском участке, а сейчас на линии соприкосновения, нужны для создания благоприятных с военной точки зрения условий для ведения наступательных действий». Из чего делает вывод: «Итак, пока Армения готовится к выборам, Азербайджан готовится к войне». Добавим от себя: здесь «Голос Армении» не фальшивит.

Только вот речь идет не просто об упущенном времени. При нынешнем раскладе сил то, что в Ереване искренне считают «хитрым предвыборным маневром», на самом деле представляет собой очередной упущенный шанс достичь реального урегулирования конфликта мирным путем. Таких шансов у Армении было немало, но в Ереване их раз за разом упускали, надеясь, что вот еще немного — и в Баку сделают выводы из результатов боевых действий начала девяностых, мир вступится за «многострадальную Армению», и урегулирование пойдет на ереванских условиях. И в результате Ереван, во-первых, безнадежно упустил шанс на наилучший для себя исход переговоров. Во-вторых, «прошляпил» ту стадию переговоров, после которой увещевания и уговоры сменяются давлением. А в-третьих, упустил из внимания, что в регионе изменился коренным образом военно-силовой расклад.

И вот именно эта ошибка в ближайшее время может стать для Армении самым актуальным вопросом.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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