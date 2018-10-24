«Неоднократное заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Пашиняна о том, что «Карабахский конфликт далек от разрешения до тех пор, пока «власти Карабаха» не вовлечены в переговорный процесс» подрывает урегулирование конфликта путем переговоров на основе существующего формата, служит укреплению статус-кво и возникновению напряженности.

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос о недавнем заявлении Пашиняна о процессе урегулирования конфликта.

«Руководство Армении, учитывая будущее развитие своей страны, должно предпринять реальные шаги в направлении скорейшего урегулирования конфликта и должно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, соблюдая международные обязательства и требования резолюций Совета безопасности ООН», — сказала пресс-секретарь.

Л.Абдуллаева отметила, что Пашинян не должен обманывать свой народ на пути мирного процесса. Нынешняя ситуация с статус-кво неустойчива и неприемлема, о чем неоднократно заявляли президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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