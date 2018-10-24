Армения вместо вредной риторики должна интенсифицировать переговоры, направленные на результат.

Об этом в среду сказал Trend заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания премьер-министра Армении о том, что участие сепаратистского режима является частью переговорного процесса.

Гаджиев сказал, что заявления премьер-министра Армении об участии сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, носят деструктивный характер и совершенно неприемлемы.

Гаджиев отметил, что Армения, применив силу, оккупировала территории Азербайджана и на оккупированных территориях страны продолжается незаконное присутствие вооруженных сил Армении.

«Поэтому, исходя из императивных норм международного права, государством, которое несет ответственность как сторона конфликта, является Республика Армения. Вместо вредной риторики должны интенсифицироваться переговоры, направленные на результат. Что касается слов премьер-министра о создании оперативной связи, мы можем сказать, что это не та связь, которая устанавливается между главами государств, министрами иностранных дел и обороны. Такого рода оперативная связь создается в рабочем порядке в рамках определенного нижнего уровня. Между Арменией и Азербайджаном, как сторонами конфликта, проводятся переговоры, и наличие в этой связи определенных контактов является нормальным», — отметил заместитель заведующего отделом Администрации Президента.

Minval.az