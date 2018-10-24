По неофициальным данным в России в настоящее время проживают около 3 млн азербайджанцев , отмечает Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«В настоящее время в России, по официальным данным, проживает около 700 тыс., а по неофициальным – до 3 млн азербайджанцев», — было отмечено на встрече председателя Госкомитета Фуада Мурадова с директором Дома дружбы народов Татарстана, депутатом Госсовета Татарстана Иреком Шариповым.

Ф.Мурадов и И.Шарипов обсудили на встрече вопросы, связанные с деятельностью азербайджанских диаспорских организаций в Татарстане, а также татарской общины Азербайджана.

Кроме этого, было подчеркнуто, что Баку уделяет особое внимание судьбе соотечественников в России и работе с действующими в этой стране азербайджанскими диаспорскими организациями.

Особо было подчеркнуто, что проживающие в России азербайджанские ученые, интеллигенция, предприниматели вносят посильный вклад в развитие российской науки и экономики.

В свою очередь, И.Шарифов отметил активное участие представителей азербайджанской диаспоры в общественно-политической деятельности Татарстана.

Minval.az