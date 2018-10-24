«Карабахский конфликт далек от разрешения до тех пор, пока власти Карабаха не вовлечены в переговорный процесс». Об этом и.о премьер-министра страны-агрессора — Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте.

«Пока народ и власти Карабаха не вовлечены в процесс — это означает, что мы не близки к разрешению карабахского конфликта», — отметил армянский премьер.

Пашинян вновь заявил, что «уполномочен представлять интересы народа Армении, но не Карабаха по той причине, что карабахский народ не участвует в формировании власти в Армении».

Он также назвал абсурдными слухи о том, что между властями Армении есть те, кто собирается тайно решить карабахский вопрос:

«Есть ситуации, которые уже стали обычными, однако они по своей сути абсурдны. При любых властях есть устоявшийся фактор недоверия определенной группы людей к вопросу решения карабахского конфликта, мол что-то замышляется, что-то намерены сдать территории», — сказал Пашинян.

Он отметил, что «в Армении не может быть правительства, которое намерено решить карабахский вопрос тайно, без учета мнения народа. Именно народ должен решить, какой путь наиболее приемлем». По словам и.о. премьера, совершенно неважно, что обсуждается за столом переговоров, так как за 20 лет этих обсуждений мы не пришли ни к какому результату.

«Тайное решение карабахского вопроса?! Такого быть не может. Я сам заявлял, что если во время переговоров будет сформирован вариант решения карабахского конфликта, который я сам лично посчитаю приемлемым, то, в первую очередь, представлю его на обсуждение народа и спрошу мнение народа», — цитирует его «Спутник Армения».

Minval.az