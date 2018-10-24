Сотрудниками НЦБ «Интерпол» регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения УМВД задержан гражданин Азербайджана, пишет российский интернет-портал kikonline.ru.

49-летний таксист во время конфликта избил пассажира с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Спрятаться от возмездия правоохранительных органов Азербайджана хулиган решил на территории Курганской области. Задержанный помещен в курганский изолятор временного содержания.

Проводится экстрадиционная проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Minval.az