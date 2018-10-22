Во второй половине октября в Армении отмечают 2800 летний юбилей Еревана – города, который в результате неожиданных открытий, сделанных в середине XX столетия, оказался старше самого Рима. Сие событие отметили и ряд в том числе российских СМИ, в частности «Газета.ру» в статье «Старше Рима: как основали Ереван» приводит фактологию, которая далека от науки и граничит на грани легенд и мифов. Несмотря на то, что я неоднократно обращался в редакцию «Газета.ру» с предложением опубликовать мой ответный материал, это издание отказалось дать мою статью тем самым выразив свою предвзятую позицию и дискредитировав свой имидж.

Кто и как и когда придумал миф о Эребуни, которому якобы 2800 лет.

Где и кем сделаны эти открытия? Какие сохранились подтверждения тому, что они действительно были сделаны? – в этом коротком обзоре. (Если читатель захочет подробнее ознакомиться с этим вопросом, прилагаю ниже ссылку на видео «Тейшебаини, Эребуни и их создатели»).

Прежде чем начать, хочу напомнить читателю, что среди развалин городов и крепостей древнего царства Урарту, обнаруженных в Закавказье и в Малой Азии, нет ни одной надписи на армянском языке и ни одного упоминания о стране с названием Армения.

Итак:

На территории современной Армении находятся остатки двух крепостей: Тейшебаини, обнаруженной на холме Кармир Блур, и Эребуни — на холме Арин берд. До середины XX века об этих крепостях никто ничего не слышал.

Советские историки и археологи во главе с Борисом Борисовичем Пиотровским исследовали эти две крепости и сделали вывод, что они были частью древнего царства Урарту.

Давайте посмотрим, на каких фактах они строили свою теорию.

Главными свидетельствами существования Урарту являются найденные археологами надписи на камнях, сделанные как будто бы царями Урарту или по их приказу. Такие камни, обнаруженные в Армении, известны, и мы можем их перечислить.

Камень первый

Житель Еревана, по фамилии Тер-Аветисов, утверждал, что в 1879 году он нашел на холме Арин Берд камень с нацарапанной на нем надписью. Через 15 лет в 1894 году он продал этот камень русскому ученому филологу Алексею Арсентьевичу Ивановскому.

Спустя некоторое время рисунок этого камня и приблизительный перевод опубликовал другой ученый ассириолог и преподаватель иврита Михаил Васильевич Никольский. По его утверждению, надпись на камне сообщала о том, что урартский царь Аргишти Первый построил на этом месте зернохранилище. Сам камень не сохранился. Сегодня невозможно найти даже публикации Михаила Никольского с рисунком и переводом.

Второй и третий камни

В 1950 году были обнаружены еще два камня. Находку сделал Константин Левонович Оганесян. На одном была надпись о том, что царь Урарту Сардури Второй построил на этом месте зернохранилище. А на втором было написано, что царь Аргишти Первый построил здесь крепость Эребуни. Есть современные фотографии этого камня, сделанные уже в музее. Но фотографий, сделанных во время раскопок, нет. Хотя все находки научных экспедиций проходят обязательную паспортизацию, которая включает в себя фотографирование; тем более, что это находки огромного исторического значения.

Кто такие цари Урарту Аргишти Первый и Сардури Второй?

Утраченная стела





Она была найдена раньше, в 1915 году на территории Турции, рядом с озером Ван. Находку сделал российский историк и археолог Николай Яковлевич Марр. Это стела примерно в два человеческих роста, на которой мы можем видеть текст, довольно большого объема по сравнению с лаконичными надписями на вышеупомянутых камнях.

К слову, эта фотография сделана в 1916 году, и, как мы видим, уже тогда была возможность фотографировать важные находки.

Однако, кроме этих двух фотографий, у историков больше ничего нет. Нет ни самой стелы, ни информации о ее местонахождении; и нет, соответственно, современных и более качественных фотографий. До нас дошли только рисунки, якобы сделанные со стелы на фотографии. Однако же, этот текст лежит в основании истории древнего царства Урарту.

Есть еще одна находка, точнее, упоминание о находке, сделанной там же, на Ванской скале, но на 65 лет раньше.

В 1850 году Генри Остин Лейард, английский археолог-любитель, обнаружил надпись и зарисовал ее. Вот изображение оригинала этого рисунка. В нем упоминается и Сардури Второй, и его отец — Аргишти Первый.

Давайте теперь восстановим всю цепочку.

1850 год, адвокат из Лондона, археолог любитель Генри Остин Лейард находит надпись, зарисовывает ее. На рисунке невозможно разобрать текст. Самой надписи больше никто не видел.

1894 год Алексей Арсентьевич Ивановский, ассириолог и переводчик с иврита, покупает камень у жителя Еревана Тер-Аветисова, который утверждает, что нашел его на холме Арин-Берд (где впоследствии обнаружены развалины крепости). На камне сохранился фрагмент надписи. Ивановский зарисовал надпись и опубликовал заметку с приблизительным переводом. Сам камень пропал.

1915 год. Николай Яковлевич Марр, российский ученый, археолог, филолог, находит стелу с текстом. Фотографирует ее так, на фотографиях невозможно разобрать текст. Марр делает рукописные копии текста. Самой стелы больше никто не видел.

1950 год. Константин Левонович Оганесян, археолог и историк, обнаружил на холме Арин-Берд два камня, каждый размером примерно формата А1, с надписями, предположительно, на языке царства Урарту, но, почему-то, не сфотографировал их в тот момент, когда эти камни были найдены. И лишь позднее эти камни появились в музее Эребуни и там же были сфотографированы.

После находки на Арин Берде в 1950 году этих двух базальтовых камней с текстами о постройке зернохранилища и о постройке крепости Эребуни, несмотря на всю их сенсационность и грандиозный эффект, ученые не смогли решить, Эребуни перед ними или не Эребуни. Дело в том, что на другом холме, находящемся в окрестностях современного Еревана, под названием Кармир Блур, в 1940-х годах группа археологов под руководством Бориса Пиотровского обнаружила глиняные таблички, на которых было сказано, что древняя крепость Эребуни находилась именно там, а не на холме Арин-Берд. 8 лет ученые не могли решить, какая же из двух крепостей – Эребуни. И тогда чудесным образом случилась еще одна находка.

Камень четвертый

В 1958 году на холме Арин-Берд был обнаружен еще один камень с надписью, которая уже прямо указывала на то, что именно здесь находится Эребуни, и что основал его Аргишти Первый, отец Сардури Второго. Чудесного в этой находке было еще и то, что камень, заложенный в древнюю стену, сохранил свою надпись абсолютно нетронутой, идеально сохранившейся, несмотря на свой возраст – более 2 500 лет.

И еще удивительно то, что и в 1958 году археологам снова не удалось сделать фотографии этого грандиозного камня в момент раскопок – ни хорошего качества, ни плохого. Это в 1958-то году! СогласИтесь, хотелось бы увидеть тот момент, когда древняя надпись на древнем камне, заложенном в верхнюю часть древней стены, спустя 8 лет кропотливых поисков, наконец-то, предстает перед глазами археологов!

После того, как нашелся 4-й камень, нашим ученым оставалось лишь только произнести вслух, что Эребуни старше самого Рима. А соответственно, и Ереван, расположенный здесь сегодня, является одной из древнейших столиц цивилизации.

Позже, в подтверждение провозглашенных открытий, на холме Арин Берд были обнаружены еще 23 клинописные таблички описанием быта древних жителей крепости. Но сами сторонники теории о принадлежности развалин Эребуни древнему царству Урарту стесняются демонстрировать их в качестве аргументов, поскольку содержание, стильность и фантастическая сохранность выдают в них откровенную подделку.

Добавлю к этому тот факт, что ученое сообщество до сих пор не пришло к единому мнению о том, верно ли расшифрованы урартийские надписи, найденные в Малой Азии и Закавказье. Также не существует и не может существовать точной датировки этих надписей.

Хочу вам напомнить, что Рим имеет задокументированную историю на многих языках, в виде многих архитектурных строений, литературных произведений, живописи, актовых записей, прямых и косвенных доказательств своего многовекового существования. И несмотря на это, ученые до сих пор спорят о его возрасте. Нашим, армянским ученым хватило 4-х камней, из которых подлинность 4-х невозможно доказать.

Тысячелетняя древность Еревана, его наследственная связь с мифическим царством Урарту – это не более, чем красивая фантазия, которой пытаются придать научную ценность. Такие грубые исторические поделки я считаю унизительными для нашего народа. Моя работа направлена на очищение нашей истории от недостоверных фактов, а также от «общепринятых» теорий, которые базируются на подобных «фактах».

Филипп Вартанович Экозьянц

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