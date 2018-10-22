США давно пытаются дислоцировать боевые корабли в Черное море, используя альянс между Грузией и НАТО. Об этом заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Сергей Маркедонов.

По мнению политолога, Вашингтон попытается создать на востоке Турции свои базы, чтобы разместить там своих военнослужащих, и потребовать в свое распоряжение ряд турецких портов.

«Такой ход событий может принципиально изменить и ситуацию в Закавказье. В этом регионе, по оценке многих американских экспертов, США стали терять свое влияние из-за потери к нему интереса со стороны Вашингтона», — сказал он в интервью News.am.

По его словам, Баку, к примеру, реализуя свои собственные глобальные энергетические проекты, заявляя о себе чуть ли не как о гаранте энергетической безопасности Европы, постоянно сотрудничал с Вашингтоном. Теперь же, как считает Маркедонов, вполне возможно, что Болтон предложит Азербайджану какие-то новые идеи, может быть, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, прекрасно понимая, что оторвать Ереван от ОДКБ сразу и быстро не получится.

«Ну а пока, он летит в Закавказье с целью составить более отчетливое мнение о дальнейшем политическом курсе закавказских государств, и услышать их более детальную позицию по иранскому вопросу»,- заключил эксперт.

Minval.az