Совет ветеранов Сыктывкара наградил председателя Объединения азербайджанцев в РК Асифа Исмаилова медалью за помощь в развитии ветеранского движения.

Как рассказал «Комиинформу» председатель Совета ветеранов Владимир Пыстин, азербайджанская диаспора – давний партнер в организации патриотических мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения.

«Мы давно сотрудничаем с Объединением азербайджанцев в Коми и проводим совместные мероприятия, — пояснил В.Пыстин. – А.Исмаилов не забывает про наших ветеранов, регулярно приглашает встречи, где их всегда ждут столы с угощениями. Мы вручили ему награду, которую Совет ветеранов специально учредил для партнеров и благотворителей, оказывающих помощь в развитии нашего движения».

По его словам, председатели культурных автономий, а их в столице 45, зачастую являются и руководителями ветеранских организаций, поэтому находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

«Мы выступаем за дружбу всех народов и всех конфессий, поэтому республика и живет в мире и согласии», — подчеркнул В.Пыстин.

А.Исмаилов рассказал о той поддержке, которую азербайджанская диаспора оказывает ветеранскому движению.

«Ответственность о старшем поколении, пережившем лишения в годы Великой Отечественной войны, лежит не только на плечах государства, но и всего общества, — отметил он. – С каждым годом становится все меньше участников войны, труженики тыла и «дети войны» по здоровью не всегда могут с нами встретиться на мероприятиях. Поэтому наша задача помогать не только по праздничным датам, но и в будни, чтобы они постоянно были на виду. Никогда мы не оставляли без внимания обращения ветеранов с просьбой оказать помощь. Мы должны воспитывать детей на подвигах наших отцов и дедов, показывать пример будущим поколениям».

Minval.az