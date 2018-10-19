С 21 по 24 октября в Астрахани пройдёт форум женского предпринимательства.

Как пишет издание «Астрахань 24», деловая программа начнётся 22 октября в 12:30 в Азербайджанском деловом центре. Участники смогут посетить презентации проектов женщин-предпринимателей Азербайджанской Республики, послушать экспертную сессию «Женщины-предприниматели за расширение сотрудничества и социально-экономического взаимодействия», а также принять участие в мастер-классах по различным направлениям от лидеров всероссийских женских организаций.

Предполагается, что участие в форуме примет генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, посол доброй воли Организации Объединённых Наций по промышленному развитию Вероника Пешкова, вице-президент организации «Деловая Россия» Татьяна Минеева и депутат Государственной Думы РФ Оксана Пушкина.

В составе делегации Азербайджанской Республики Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей АР Иджран Гусейнова, председатель правления Ассоциации женщин-предпринимателей АР Сакина Бабаева, Основатель центра подготовки к университетам «University Foundation Center» Рейхан Гусейнова, председатель «Клуба 100 деловых женщин Азербайджана» Татьяна Микаилова и другие.

«Развитие экономического сотрудничества с государствами Прикаспийского региона открывает широкие перспективы как для развития региона в целом, так и для женского бизнеса в частности. Задача форума – способствовать развитию торговых отношений, вовлечению в экономическую деятельность широкого круга представителей астраханского и азербайджанского женского бизнеса, привлечению инвестиций в экономики наших территорий», – отметила председатель Правления Ассоциации деловых женщин Астраханской области Ирина Илюхина.

Minval.az