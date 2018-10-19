Азербайджанская армия сегодня является одной из лучших на постсоветском пространстве и в регионе Каспия, сказал руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, отвечая на вопрос Sputnik Азербайджан о третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

В Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в пятницу, 19 октября состоялся мультимедийный круглый стол о перспективах развития военного и военно-технического сотрудничества России с государствами ближневосточного региона.

«Азербайджан – страна с очень большим потенциалом, и одна из немногих, что сегодня может вести себя независимо. Даже Саудовская Аравия не может позволить себе такую независимую политику, как Азербайджан», — отметил Коротченко.

«Потенциал любой армии определяют два фактора: высокий боевой дух и современное оружие, и то, и другое присутствует в вооруженных силах Азербайджана», — добавил Игорь Коротченко.

Minval.az