Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что с властями Азербайджана, согласно его предварительной договоренности с президентом Ильхамом Алиевым, установлена оперативная связь. И сейчас на линии соприкосновения царит беспрецедентная тишина.

Для налаживания этой связи потребовалось около 20 дней. Что мешало сторонам наладить эту оперативную связь ранее? По словам военного эксперта, полковника в запасе Шаира Рамалданова, с момента прихода Никола Пашиняна к власти в Армении все его высказывания, его позиция, связанная с карабахским конфликтом, отличалась неконструктивностью и агрессивностью. Спустя некоторое время весьма серьезные заявления прозвучали со стороны азербайджанского лидера Ильхама Алиева. И последним предупреждением для Армении со стороны главы государства стали его слова о том, что ответственность за последствия ситуации на линии фронта будут возложены на новое руководство Армению. Это заявление должно было стать той самой «последней точкой», после чего на передовой должны были заговорить пушки. Все шло к этому, эти высказывания взяла под внимание даже и международная общественность.

— Затем они вызвали серьезный резонанс в Армении. Некоторые ереванские СМИ призывали новое руководство Армении к более конструктивному диалогу с Баку. Там на экспертном уровне открыто говорили о том, что Азербайджан уже не тот Азербайджан, который был в 90-ые, с ним уже надо считаться.

Нам также известно, что твердая позиция азербайджанского руководства, связанная с карабахским конфликтом, вынудила Ереван вернуться к переговорам. Хотя прежде мы наблюдали весьма резкие заявления армянского премьера, который заявлял, мол, пока Азербайджан не пойдет на уступки, согласившись вести переговоры с представителями сепаратистского режима в Карабахе, Ереван не станет в них участвовать. Однако, как мы видим, президент Азербайджана заставил армянского премьера согласиться с уже существующим форматом переговоров. Думаю, между лидерами в Душанбе произошел очень резкий и целенаправленный разговор. И не случайно, что после этой встречи, Пашинян начал хвалить нашего главу государства.

Естественно, президенты договорились о соблюдении режима прекращения огня. Одним из элементов контроля за соблюдением перемирия является налаживание оперативной связи. В принципе эта оперативная связь между сторонами конфликта существовала всегда. Насколько ее использовали раньше – это другой вопрос, но, видимо, после встречи в Душанбе оперативную связь возобновили. В результате напряженность на линии соприкосновения резко спала.

Думаю, президент Азербайджана Ильхам Алиев в какой-то степени дал еще один шанс Николу Пашиняну. Мы знаем, какая сегодня сложилась политическая обстановка в Армении и вокруг самого премьера. Судя по всему, мы дали ему время, чтобы он привел в порядок свои дела, организовал работу своей команды. Для того, чтобы потом претворять в жизнь те или иные шаги, связанные с урегулированием карабахского конфликта. Хотя это и не афишируется, но я в этом убежден. Если Пашинян займет конструктивную позицию, думаю, что процесс будет проходить в мирном русле. В противном случае, Вооруженные силы Азербайджана выполнят приказ Верховного главнокомандующего – освободят оккупированные территории.

— Как, на ваш взгляд, будет осуществляться оперативная связь между лидерами Азербайджана и Армении?

— Она может быть различной. К примеру, первые лица государства могут связаться друг с другом, или передать какие-либо месседжи на уровне каких-либо структур.

— На экспертном уровне звучат мнения о том, что налаживание оперативной связи между лидерами – это больше заслуга России и в целом Минской группы ОБСЕ. Что вы скажите об этом?

— Это в первую очередь заслуга азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Наш президент конкретно и в резкой форме поставил вопрос о том, что мы не намерены впредь терпеть абсурдные, противоречивые высказывания со стороны представителей Армении. Минская группа ОБСЕ и Россия активно участвуют в процессе урегулирования конфликта. Но если бы у них были какие-то рычаги давления на Никола Пашиняна, то они с самого начала заставили бы его сесть за стол переговоров с Баку. Здесь важную роль сыграла позиция руководства Азербайджана и серьезность намерений нашего президента, а в МГ ОБСЕ и России сделали выводы из этого.

— Армянский премьер заявил, что «не при каждом случае мы выходим на связь – только при необходимости». Что он имеет в виду?

— Мы не являемся дружескими государствами, чтобы каждый раз связываться и решать те или иные вопросы. Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией. И скорее всего, эта «необходимость» может возникнуть при диверсионных вылазках и в целом с обстановкой на линии соприкосновения войск.

Бахтияр Сафаров

Minval.az