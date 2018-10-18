Страшная трагедия произошла в семье уроженцев Азербайджана, снимающих квартиру на юго-западе Москвы. Их 10-летняя дочь за завтраком подавилась холодцом, и спасти ее не смогла даже оперативно прибывшая на вызов бригада «скорой помощи».

Как стало известно «МК», девочка была вторым ребенком в семье, и ее здоровье беспокоило родственников с самого рождения. Дело в том, что Зуля (имя изменено) страдала врожденной эпилепсией, однако до трех лет нарушения здоровья не сказывались на ее жизни каким-то заметным образом. Она развивалась в соответствии со своим возрастом и ходила в садик, где работала нянечкой ее мама.

Но как раз в саду с ней произошло первое несчастье. Во время приступа эпилепсии девочка, которая в этот момент была на прогулке с группой, упала на землю и повредила позвоночник. С тех пор она стала инвалидом первой группы: не могла самостоятельно ходить, практически не разговаривала и даже кушала с посторонней помощью.

Утром 18 октября вся семья собралась за завтраком: папа, мама и их старшая дочь, которой 14 лет. Семья ела холодец, причем порцию Зули не стали охлаждать — мама начала кормить ее теплым бульоном, в котором плавали кусочки мяса. Один из таких кусочков и застрял у девочки в горле. Она начала задыхаться, семья в панике стала звонить в «скорую», прибежали соседи, которые посоветовали родственникам крепко ударить ребенка по спине, а потом обхватить ее грудную клетку и встряхнуть, чтобы девочка могла откашляться, однако ничего не помогло. После безуспешных попыток реанимировать ребенка врачи неотложки констатировали смерть.

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