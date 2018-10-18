По ту сторону линии фронта в дополнение к дипломатии доносов с успехом осваивают новый жанр — «дипломатической истерики». На сей раз поводом к ней послужило заявление уходящего посла США в Армении Ричарда Миллса: «…Жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий». Премьер-министр Армении после столь откровенной дипломатической пощечины заявил: «Заявление уходящего посла можем считать уходящим мессиджем». Судя по всему, «народному премьеру» никто не объяснил, что послы, согласно принципу ротации, меняются раз в три года, но позиция уважающего себя государства не пересматривается по десять раз на дню. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заверил: после заявления посла США внешняя политика Армении пересмотрена не будет. И вообще в Ереване «не мыслят такими категориями». Кто бы сомневался.

Возразить официальному Вашингтону вознамерился даже Давид Бабаян, «пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха», что уже само по себе политический анекдот, а не политическая хроника: тут тебе и «ни о каком возвращении территорий Азербайджану и речи быть не может — это 100%», и «скорее всего, это заявление имеет личный характер, так как иного объяснения этому нет», и что «страны- сопредседатели не судьи, нет принуждения к склонению к тому или иному варианту решения, они лишь выполняют посредническую миссию», и вообще «кто решает, что урегулирование безальтернативно и предполагает возвращение территорий?» А затем, распалившись, добавил, что сегодня «не может быть и речи о территориях, может быть лишь вопрос о границах, что само по себе более широкое понятие». Если вспомнить, что карабахские сепаратисты устами того же Бабаяна предъявляли претензии на Нахчыван, то фраза насчет «вопроса о границах, что само по себе более широкое понятие» получает уже другое «прочтение». Бабаян, конечно, представляет никем не признанный марионеточный режим, но вот и озвучивает он не собственные умозаключения, а такие «установки», которые по ту сторону линии фронта обозначить хочется, но вот сделать это от своего имени боязно.

Подключились к процессу и газеты. Ереванская «Лрагир» опубликовала фотографию: «…Посол США и офицер национальной гвардии США, которые держат памятные настенные часы с интересным географическим изображением – Армения и «Арцах» в нынешних границах и гора Арарат». Как признает газета, «это, конечно, только сувенир, а не официальный документ, но в руках американского посла и офицера он получает особый смысл».

Правда, ни на сайте посольства, ни на его фейсбук-странице этого фото не обнаружено. Вряд ли имел место фотошоп. Скорее, вначале американцев подвело незнание географии, а потом, разобравшись, какой «подарочек» преподнесли послу, решили фотографию убрать.

Здесь, конечно, можно вспомнить, что послов США уже не в первый раз подводят подарки. Послу США в СССР Авереллу Гарриману пионеры в «Артеке» (!) преподнесли в подарок вырезанный из дерева герб США, внутрь которого был вмонтирован «жучок» — это уже классика жанра (и, если честно, «пробитое дно» обычной человеческой подлости — в шпионскую операцию вовлекли детей). Да и случай с Кимом Филби, которого, по одной из версий, разоблачили в немалой степени благодаря сработанной ереванскими мастерами безделушке, где Агры-Даг был изображен таким, каким он виден с тогда еще советской стороны границы, тоже стоит того, чтобы быть упомянутым. В общем, «бойтесь данайцев, дары приносящих».

Впрочем, за всей этой истерикой легко прочитывается обычный человеческий страх. Перед тем, как покинуть Армению, теперь уже бывший посол США обозначил, о каких неприятных для Еревана реалиях идет речь на переговорах. И тем самым заложил как раз накануне досрочных выборов нешуточную «внутриполитическую бомбу»: это о чем же беседуют Зограб Мнацаканян с Эльмаром Мамедъяровым, а Никол Пашинян — с Ильхамом Алиевым? Армянской широкой аудитории дали понять: здесь могут сколько угодно вопить «ни пяди земли законным хозяевам!», но урегулирования без вывода войск с чужих захваченных земель не будет. Плюс ко всему случилось это, напомним в который уже раз, после впечатляющей демонстрации силы, устроенной Азербайджаном. Из чего тоже следует простой вывод: если в Ереване не успеют договориться с Азербайджаном (априори на не самых лучших для себя условиях, и это еще мягко сказано) и уйти с чужих захваченных земель миром, выторговав взамен для себя хоть что-то, то с этих самых оккупированных земель армянских оккупантов будут выбивать военным путем. И тут уже места для торга не останется. В общем, армянскую аудиторию, пардон, вышибли здоровенным пинком пока что из «зоны комфорта». Откуда вышибут завтра, в Ереване боятся даже думать.

Однако ереванская истерика пришлась как раз на те дни, когда уже не осталось сомнений: в Вашингтоне и Москве урегулирование конфликта в Карабахе видят совершенно по-разному.

Напомним: вскоре после Миллса на «карабахскую тему» высказался посол РФ в Армении Сергей Копыркин: «Наша позиция остается той же, что урегулирование должно быть мирным, основанным на интересах обеих сторон. На сегодняшний день мы не видим альтернативы формату Минской группы, но, повторюсь, что поиск решений, безусловно, дело самих сторон. Наша роль – способствовать тому, чтобы сохранялась стабильность, сохранялся мир, и чтобы как можно успешнее стороны могли продвигаться к поиску взаимоприемлемого решения».

О выводе войск не упомянул никоим образом. Что полностью встраивается в очерченный еще Дмитрием Медведевым, главой правительства РФ, по горячим следам апрельских боев сценарий: в регионе не следует ничего менять. пусть все остается как есть, пусть пройдут два, три, еще лучше четыре поколения, а там посмотрим. Ну не желают в РФ обижать свой «форпост», он и так «многострадальный». А кто чьи территории захватил — в Кремле границы новых независимых государств никогда не считали чем-то достойным уважения.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дает и, с позволения сказать, реакция МИД РФ на устроенный мадам Анной Акопян «женский десант» на захваченные азербайджанские земли. На Смоленской площади после долгих размышлений выдали на публику коротенькую отписку: «Организаторы этой акции в МИД России не обращались, поэтому нам трудно объективно судить о ее замысле. В принципиальном плане исходим из того, что для успеха подобных мероприятий важны понимание и поддержка всех сторон конфликта». За что удостоились справедливой и жесткой реакции уже от МИД Азербайджана: «Использование в комментарии министерства иностранных дел России относительно незаконного визита супруги премьер-министра Армении Анны Акопян на оккупированные территории Азербайджана, в котором приняли участие член Государственной Думы России и другие российские граждане, выражения «всех сторон конфликта» вызывает удивление».

Как подчеркнули в Баку, «МИД России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ прекрасно осведомлён, что существуют две стороны конфликта – Армения и Азербайджан. Армения и Азербайджан были определены как конфликтующие стороны в заключительном заявлении и других документах Совета министров ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. В настоящее время именно в этом формате ведутся переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы. Полагаем, что комментарий МИД России по поводу участия заместителя председателя комитета Государственной Думы России Светланы Журовой в этом провокационном визите, являющемся незаконным и наносящем ущерб интересам урегулирования конфликта путём переговоров, не носит действенного характера». Подобные выражения в дипломатии используют нечасто.

А тогда уже становится понятным: речь идет не просто о «национальных особенностях политики», а о серьезном расколе в Минской группе ОБСЕ. Где США по крайней мере сохраняют нейтралитет, а вот Россия всеми силами пытается «прикрыть» свой форпост. Которому продолжает дарить оружие, проводить совместные учения и т.д.

И нынешняя истерика Еревана тоже адресована не только и не столько Вашингтону, где после гневных воплей господина Бабаяна уж точно не станут пересматривать свою позицию, сколько Кремлю. Если на переговорах ничего хорошего не светит, то остается уповать на военную силу. Причем чужую —своих ресурсов для войны у Армении нет. Нетрудно догадаться, что такую помощь может оказать только Россия. Вот и стараются в Ереване во всю мощь тренированных голосовых связок, чтобы избавиться от имиджа «любителей булочек Нуланд и получателей соросовских грантов» и заодно сыграть на усиливающейся напряженности между США и Россией. Это традиционный ход для армянской политики. Точно так же играть на противоречиях великих держав армянские дельцы пытались накануне и во время первой мировой войны. Только вот закончилось все тогда для Армении далеко не лучшим образом. А история имеет обыкновение жестоко наказывать за незнание уроков.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az