Суд признал недействительным брак, который заключили жительница Брянска и гражданин Азербайджана: от союза с женщиной, которая старше его на 20 лет, мигрант хотел получить лишь российский паспорт.

Как пишет издание «Брянские новости», прокуратурой Советского района Брянска обнаружила щепетильное нарушение миграционного законодательства. В Управление по вопросам миграции по Брянской области обратился 23-летний приезжий из Азербайджана. Иностранец потребовал выдать ему разрешение на временное проживание без учета квоты. Как весомым аргументом он размахивал свидетельством о заключении брака с 43-летней жительницей Брянска.

Однако в прокуратуре выяснили, что брак был не только неравным, но и без цели создать семьи. Молодой человек лишь рассчитывал со временем получить российский паспорт как законный супруг россиянки.

Однако по закону фиктивный брак (созданный без намерения создать семью) признается недействительным, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Что и подтвердил суд.

Minval.az