Фонд Гейдара Алиева совместно с местной администрацией провел в городе Санкт-Петербург на территории сквера, который носит имя выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви, работы по реконструкции и благоустройству.

Об этом во вторник говорится в сообщении Фонда.

Отметим, что суровые климатические условия повлияли на панно, где изображены фрагменты произведений поэта, и памятник поэта. В ходе восстановительных работ на панно были проведены необходимые работы, с помощью золотой воды были восстановлены надписи и памятник, благоустроена прилегающая территория.

Памятник Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге, который считается одним из центров мировой культуры, был открыт в 2002 году. Образ Низами создан азербайджанским скульптором Гяйрушем Бабаевым. В 2011 году в связи с 870-летием со дня рождения поэта под патронатом Фонда Гейдара Алиева в саду было установлено панно, на котором отражены фрагменты произведений Низами Гянджеви. Решением губернатора Санкт-Петербурга скверу было присвоено имя Низами Гянджеви.

Minval.az