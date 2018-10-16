Во вторник, 16 октября, напротив здания правительства Грузии в Тбилиси прошла акция протеста с девизом «Защитите азербайджанских девушек!»

По информации Report, в акции, организованной Женским движением в Грузии, выражен протест отсутствию результатов полиции по поиску похищенной 12 октября 17-летней азербайджанки в селе Лембели Сагареджойского муниципалитета.

Члены движения держали в руках плакаты с лозунгом «Наше терпение иссякло!», «Нет насилию против женщин!».

Как сообщила журналистам член женского движения Байя Патарайя, похищение девушек широко распространено среди азербайджанской общины Грузии:

«Полиция не расследует подобные случаи. Говорится, что девушка была похищена по собственному желанию. Полиция ожидает решения вопроса между семьями. Лицо, похитившее девушку, оштрафовано в размере 5 тысяч лари. Общество не расценивает похищение за преступление. Азербайджанские девушки подвергаются этнической и гендерной дискриминации. Призываем полицию немедленно определить местонахождение девушки».

Вместе с тем, согласно сообщению на сайте МВД Грузии, сотрудники полиции четвертый день ищут 17-летнюю азербайджанку.

По сообщению МВД, 12 октября в департамент полиции Кахети поступило заявление от матери о незаконном лишении свободы девушки. На основании заявления было возбуждено уголовное дело.

«Для установления местонахождения несовершеннолетней со дня начала следствия до этой минуты ведутся интенсивные оперативные и розыскные мероприятия. У полиции есть активная коммуникация с членами семьи несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

В данный момент следствие уже допросило свидетелей и родственников возможного преступника, а также тех лиц, у которых была информация о местоположении несовершеннолетней.

Minval.az