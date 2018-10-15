Следственный комитет России заочно предъявил обвинение по статьям «Организация похищения человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» бывшему владельцу «Черкизона», предпринимателю Тельману Исмаилову. Об этом сообщает радио Business FM со ссылкой на адвоката Исмаилова Марину Русакову.

Постановление о привлечении Исмаилова в качестве обвиняемого адвокат получила по почте. Оно датировано 24 сентября (то есть тем же самым днем, что и обвинение, предъявленное племяннику Исмаилова Зауру Марданову). Жертвой покушения стал певец Авраам Руссо. По его словам, 14 лет назад, 31 января 2004 года, он был избит в ресторане «Прага» в центре Москвы,и против воли увезен в загородный дом Исмаилова, который считался продюсером певца. Санкция статьи предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Сам Исмаилов через адвоката категорически отрицает не только свою причастность к преступлению, но и сам факт похищения. По версии защиты, заявление Авраама Руссо есть «оговор и пиар».

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