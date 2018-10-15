Министерство обороны Азербайджана опровергло информации о готовящейся по инициативе министра обороны России встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что подобная договоренность была достигнута на 75-ом заседании глав оборонных ведомств стран СНГ в Ташкенте.

«Ни за закрытыми дверьми, и в целом, ни в какой-либо другой форме переговоры на эту тему не проводились. Мы опровергаем подобного рода утверждения и заявляем, что распространенная информация в корне не соответствует действительности», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Minval.az