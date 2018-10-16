Через брянский пункт пропуска «Троебортное» азербайджанец пытался провезти в микроавтобусе 42 шубы и дубленки в Украину.

Брянские таможенники при досмотре микроавтобуса, который следовал из России на Украину, обнаружили с помощью рентгена одежду из меха и кожи. Всего было 42 изделия – полушубки, дубленки, пальто различных размеров. Информацию распространяют «Брянские новости».

На вопрос, чей товар, один из пассажиров микроавтобуса признался, что везет зимнюю одежду на продажу. Он заявил, что не знал о необходимости декларировать груз такого объема. Пресс-служба Брянской таможни сообщила, что открыто дело об административном правонарушении.

Minval.az