Сургутский горсуд вынес приговор гражданину Азербайджана, его признали виновным в похищении человека группой лиц (п. «а», «в», «г» ч.2 ст.126 УК РФ). Об этом сообщает «Правда жизни».

Установлено, что преступление произошло в январе 2015 года. Злоумышленников было трое. Они придумали план похищения предпринимателя и приехали к его дому. Когда мужчина вышел, обвиняемые стали угрожать ему пистолетом, ударили по голове деревянной битой и затолкнули в машину, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

После этого они заклеили бизнесмену рот и связали скотчем. Машина поехала в сторону Тюмени, однако по дороге потерпевший скончался из-за болезни сердца. Тогда похитители выбросили его тело в кювет автодороги Ишимского района и скрылись.

Обвиняемый получил 7 лет колонии строгого режима. Двое его подельников находятся в розыске.

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